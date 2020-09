In Deutschland geht jedes dritte Kind unter drei Jahren in die Kita oder wird von einer Tagesmutter betreut. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts [destatis.de] hervor.

Dabei gibt es von Bundesland zu Bundesland starke Unterschiede: So ist die Betreuungsquote in Brandenburg mit 57,7 Prozent mit am höchsten, während in Bremen und in NRW nur rund 29 Prozent der unter Dreijährigen in die Kita gehen. Generell ist die Betreuungsquote in den ostdeutschen Bundesländern viel höher als in den westdeutschen. Berlin liegt mit einem Wert von 44,9 Prozent in der Mitte.

Bundesweit stieg die Zahl der Kleinkinder in Kitas zwischen März 2019 und März 2020 um 1,3 Prozent auf insgesamt 829.200.