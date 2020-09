Bild: dpa/Kriemann

Der US-Amerikanische Schauspieler David Hasselhoff wird von Fans und Kamerateams umzingelt. Er unterstützte 2013 die Initiative zum Erhalt eines 25 Meter langen Teilstücks "East Side Gallery". Am 1. März 2013 rücken in den frühen Morgenstunden überraschend die Baufahrzeuge an, um für eine weitere Lücke in der Gallerie zu sorgen. Hinter dem Durchbruch entsteht der Wohnturm "Living Level" - ein vom Bezirk genehmigtes Bauvorhaben an der Spree. Zunächst werden die bemalten Mauerstücke mit einem Betonschneider in Abschnitte aufgeteilt. Anschließend wird dieses Teilstück mit einem Kran aus der Mauer herausgehoben.