Eine tote Person bei Brand in Berlin-Weißensee

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Berlin-Weißensee ist eine Person ums Leben gekommen. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Sonntagmorgen auf Twitter mit.

Demnach brannte der Treppenraum im zweiten Stockwerk eines vierstöckigen Gebäudes in der Roelcktraße. Die Person wurde mit schweren Verletzungen gefunden, Reanimationversuche blieben laut Feuerwehr erfolglos. Noch am Einsatzort sei sie verstorben.