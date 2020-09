Berlin-Pendler aus dem Norden Brandenburgs müssen sich ab Mittwoch auf erhebliche Einschränkungen im Autoverkehr einstellen. Die vielbefahrene B 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg (Oberhavel) erhält eine neue Deckschicht und wird deshalb in beiden Richtungen bis zum 23. Oktober gesperrt.



Betroffen ist eine Strecke von insgesamt 5,5 km. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten an der B96 erst am Donnerstag (3. September) beginnen, nun wurden sie allerdings um einen Tag vorgezogen, wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mitteilte.