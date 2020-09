Ein wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagter Mann aus Hannover hat den Großteil der ihm vorgeworfenen Taten gestanden. Zwischen 2010 und 2013 hat Sebastian M. Mädchen missbraucht, einer der Tatorte war Geltow im Kreis Potsdam-Mittelmark.

M. habe zunächst in Chats den 10- bis 13-jährigen Mädchen die Identität eines attraktiven Jungen vorgespielt, sagte er am Mittwoch im Landgericht Hannover. Er habe die Mädchen per Video-Chat dazu aufgefordert, ihren nackten Körper zu filmen oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Bei persönlichen Treffen habe er sich dann als Onkel des angeblichen Jungen und Fotograf ausgegeben. Dann habe er die Kinder fotografiert und missbraucht, ihm werden acht Fälle von Vergewaltigung zur Last gelegt.