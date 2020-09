In Brandenburg sind die Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest am Samstag verstärkt worden. In der sogenannten Kernzone, die nach neuen Funden infizierter toter Wildschweine bei Neuzelle südlich von Eisenhüttenstadt vergrößert wurde, wird ein längerer mobiler Elektrozaun gebaut. In dieser Zone dürfen Wald und die umliegenden Gebiete nicht betreten werden, wie der Landkreis Oder-Spree mitteilte.