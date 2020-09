Zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg wird die Suche nach toten Wildschweinen in der Kernzone verstärkt. Ab Montag kommen auch Kadaver-Spürhundestaffeln zum Einsatz. Nach Informationen des rbb schickt Rheinland-Pfalz drei Teams mit vier Hunden. Aus dem Kreis Bad Segeberg und dem Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein sind fünf Teams angereist. Die Hundestaffeln sollen zunächst für eine Woche zum Einsatz kommen.

Beide Bundesländer hatten frühzeitig begonnen, Jagdhunde für die Suche nach Wildschweinkadavern auszubilden. Kadaver-Spürhunde stöbern verendete Tiere nur auf, sie berühren sie nicht und hetzen auch keine sterbenden Wildschweine, sondern melden ihren Fund dem Hundeführer. Geprobt wurde monatelang mit toten, überfahrenen Wildschweinen in verschiedensten Verwesungsstadien, alle frei von Afrikanischer Schweinpest. Für die Kadaver-Spürhunde-Teams ist die Suche an der deutsch-polnischen Grenze zwischen Schenkendöbern in Spree-Neiße und Neuzelle in Oder-Spree von besonderer Bedeutung. Denn es ist ihr erster Praxistest im Dauereinsatz. Erhofft wird, dass die ausgebildeten Hunde mit ihrem Riechsinn schneller und auch verlässlicher sind als Wärmebildkameras und Drohnen.

Am Samstag waren in der Nähe von Neuzelle im Kreis Oder-Spree Suchtrupps unterwegs, die vom Technischen Hilfswerk unterstützt wurden. Fünf Kadaver seien gefunden worden, die nun untersucht würden. Die Zahl der bestätigten Fälle von Afrikanischer Schweinepest liegt derzeit bei 13.



Der erste infizierte Wildschweinkadaver war in Schenkendöbern gefunden worden. Danach wiesen die Behörden ein Gefahrengebiet mit einem Radius von 20 bis 25 Kilometern aus. Dort gilt ein Jagdverbot. Ein Kerngebiet, in dem Wald und Landschaft nicht betreten werden dürfen, war nach Bestätigung neuer Fälle bei Neuzelle vergrößert worden. Es hat nach Angaben des Kreises einen Umfang von 58 Kilometern und ist mit einem mobilen Weidezaun eingegrenzt. "Zum allergrößten Teil" stehe inzwischen auch die Stromversorgung des Zauns, hieß es in einer Mitteilung am Sonntagabend.



Die noch fehlenden Weidezaungeräte würden am Montag beschafft und angeschlossen. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree informierte über Einschränkungen: So darf zum Beispiel der Oder-Neiße-Radweg in dem Kerngebiet nicht genutzt werden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 21.09.2020, 8 Uhr