Am Rande eines SEK-Einsatzes in Treuenbrietzen kommt es im vergangenen Jahr zu einem Übergriff auf einen Fotografen. Beide Seiten erstatten Anzeige, doch nur der Fotograf muss vor Gericht. Ein Video brachte die Wende - nun wird gegen Polizeibeamte ermittelt.

Vor dem Verwaltungsgericht Brandenburg an der Havel brachte der Anwalt des Beschuldigten nun Mitte August ein Video als Beweismittel ein, das "eine Szene am Rande eines polizeilichen Einsatzes am 10. September 2019 in Treuenbrietzen" zeige, wie die Brandenburger Polizei nun mitteilte. Auf dem Video, das von dem Fotografen offenbar unbemerkt aufgenommen wurde, ist zunächst zu hören, wie der Fotograf den Polizeibeamten nach dessen Dienstnummer und Namen fragt.

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft werde nun der Vorwurf einer Falschaussage durch Polizeibeamte geprüft, teilte das Polizeipräsidium mit. "Gegen die betroffenen Polizisten wurde am heutigen Tage ein Disziplinarverfahren eingeleitet", hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft will zudem anhand der Aufzeichnung prüfen, ob sich ein Polizist bei dem Einsatz strafbar gemacht hat. Es stehe die Frage im Raum, ob eine Körperverletzung im Amt in Betracht komme, sagte ein Sprecher.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Brandenburger Landtag, Marie Schäffer, verlangte, das Innenministerium müsse in dem Fall "eine schnelle und umfassende Aufklärung und die nötigen Konsequenzen" gewährleisten. "Schon der geringste Anschein von falscher Solidarität gegenüber Fehlverhalten in den eigenen Reihen schadet dem Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen", sagte sie. Schäffer forderte die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einrichtung einer Polizeibeauftragten - sowie einer Polizeibeschwerdestelle.