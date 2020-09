Die Freude über die Löwenzwillinge im Eberswalder Zoo endete jäh: Wie die Leitung des Zoos am Freitag mitteilte, sind die beiden namenlosen Löwen-Mädchen am Nachmittag von ihrer Mutter getötet worden. Erst am Mittwoch hatte der Zoo Eberswalde die zwei Babys der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach mehr als zehn Jahren war es der erste Löwen-Nachwuchs überhaupt in Brandenburg.

Die Löwinnen waren am 14. Juli 2020 in Eberswalde geboren worden. Die Mutter war eine elf Jahre alte Löwin mit dem Namen Xenia. Besonders tragisch: Noch am Mittwoch hatte der Zoo-Direktor Bernd Hensch Xenia "als vorbildliche Mutter" gelobt. Warum Xenia ihre Welpen totgebissen hat, ist noch unklar. "Wir sind alle geschockt und tieftraurig", sagte Hensch der "MOZ" [moz.de]. In dieser Woche sind die Jungtiere erstmals mit dem Rest der Verwandtschaft im Gehege zusammengebracht worden.