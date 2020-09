Tirolerbaer Berlin Sonntag, 13.09.2020 | 12:56 Uhr

Anscheinend können oder wollen Sie den Artikel nicht richtig lesen. 1. Sie lesen, dass 10 Intensivpatienten offensichtlich schon seit Monaten im krankenaus liegen, also wie schwer die Krankheitsverläufe sein können. 2. Die älteren Leute sind eben vernünftiger, was die Vermeidung der Ansteckunsrisiken angeht. Mir gwehen viele einschränkende Maßnahmen auch auf den Keks, aber wenn wir uns die Infektions -und Todesfallzahlen in den anderen Ländern der Welt anschauen, kann der Weg bei uns nicht so schlecht sein.