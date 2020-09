Han. BRB Dienstag, 01.09.2020 | 11:22 Uhr

Was für ein Konsum soll angekurbelt werden? Diese leeren Aussagen. Der Kinderbonus deckt nicht mal die Ausgaben für die Masken in der Schule!!! Alle 2 Tage brauchen wir eine neue Maske. Sind halt Kinder, da hält so eine Maske nicht lang. Und die Stoffmasken waschen wir nicht jeden Tag.

Völlig an der Realität vorbei...von den 200 Euro kaufen wir erstmal ein Tablet und neue Sachen sowie Essen und fahren kurz weg in Deutschland....man man...