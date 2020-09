Die einen speichern Kfz-Kennzeichen, die anderen alles, was in und um ihr Fahrzeug geschieht: Der "Big Brother Award" - ein Preis für Verstöße gegen den Datenschutz - geht in diesem Jahr unter anderem an das Land Brandenburg und den US-Autohersteller Tesla.

In der Kategorie Behörden und Verwaltung bekommt das Land Brandenburg den "Big Brother Award", weil es dauerhaft Autokennzeichen gespeichert hat. Laut Laudatio archiviere das Bundesland seit Jahren Informationen zu Fahrzeugen in über 40 Millionen Datensätzen, obwohl das Bundesverfassungsgericht klare Grenzen gezogen habe.

Das Land Brandenburg und der Elektroauto-Hersteller Tesla haben den Datenschutz-Negativpreis "Big Brother Award" bekommen. Der Bielefelder Datenschutzverein Digitalcourage verlieh am Freitag außerdem einen der Preise "für Datenkraken und Privatsphäre-Verletzungen" an das Land Baden-Württemberg.

Die automatische Kennzeichenfahndung (Kesy) auf Brandenburgs Autobahnen war auch von der Landesdatenschutzbeauftragten, Barbara Hartge, kritisiert worden. Sie sah in der Erfassung und Speicherung der Daten einen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. Nach einem entsprechenden Prüfbericht hatte die Polizei zwar die Kennzeichenerfassung geändert, so dass Daten nur noch maximal drei Monate auf dem Server gespeichert werden. Hartge kritisierte aber, dass die Daten vor ihrer Löschung vom Kesy-Server auf andere Speichermedien übertragen worden sein könnten.

In der Kategorie Mobilität erhält die US-Firma Tesla den Preis für die Überwachung der Fahrzeuginsassen und der Umgebung. In der Begründung heißt es, bei den Elektroautos handele es sich um "Überwachungsanlagen auf vier Rädern". "Die hippen Autos aus Kalifornien haben Sensoren für praktisch alles, was mit dem, in dem und um das Auto herum passiert." Was mit den gesammelten Daten im Detail passiert, bleibe unklar.