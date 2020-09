Durch die zahlreichen Teilnehmer des Korsos - auch von anderen Motorradclubs - kam es an mehreren Stellen zu Staus. Die Lage sei ansonsten aber ruhig gewesen, teilte die Polizei mit. Am Brandenburger Tor war am frühen Abend eine Kundgebung geplant und anschließend eine Party in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf).

Die Rockergruppe Hells Angels hat mit einem Motorradkorso durch Berlin gegen das Verbot ihrer Abzeichen demonstriert. Sie starteten am späten Samstagnachmittag in Biesdorf im Osten Berlins und fuhren dann Richtung Großer Stern in Berlin-Tiergarten.

Seit 2017 dürfen die Hells Angels und ähnliche Gruppen ihre Vereinsabzeichen wie den geflügelten Totenkopf nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen, auch nicht in leicht abgewandelter Form. In einigen Ländern, wie den Niederlanden, ist die Gruppe verboten.



In der Vergangenheit sind einzelne Mitglieder oder regionale Gruppen der Hells Angels durch Straftaten aufgefallen. Mit der Motorradgruppe Bandidos besteht seit Jahrzehnten in Europa ein mörderischer Konkurrenzkampf über die Vorherrschaft im Drogen- und Waffenhandel sowie in der Zuhälterei. Auch der Berliner Ableger der Hells Angels war in der Vergangenenheit mehrfach in Gewaltakte verwickelt. So wurde 2012 der damalige Berliner Anführer der Gruppe bei einem Anschlag von sechs Kugeln getroffen und schwer verletzt.