Weniger Badetote bisher in Brandenburg, dafür mehr in Berlin

In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 sind in deutschen Gewässern mindestens 329 Menschen ertrunken, davon 22 in Brandenburg und 11 in Berlin. Das hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitgeteilt.

Mehr Badetote in Brandenburg, erheblich weniger in Berlin

"Die Ursachen sind wie so oft Leichtsinn, Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit, eine zu hohe Risikobereitschaft und insbesondere das Schwimmen in unbewachten Gewässern", so Haag weiter. Dadurch, dass zahlreiche Schwimmbäder coronabedingt geschlossen hatten oder nur beschränkt zugänglich waren, hätten sich viele Menschen Alternativen im Freien gesucht. Damit seien auch die steigenden Zahlen bei gutem Wetter im August zu erklären, so Haag weiter.

Die Zahlen für den Sommermonat August lagen deutschlandweit mit 117 so hoch wie seit vielen Jahren nicht. Zum Vergleich: 2019 waren es 45 Badetote im August. Auch im heißen Sommer 2018 gab es mit 110 ertrunkenen Personen etwas weniger Todesfälle in diesem Monat zu verzeichnen. Letztmals lag die Zahl ertrunkener Personen im August 2003 mit 129 Fällen höher.

Unfallschwerpunkte sind nach wie vor Seen und Flüsse. In den überwiegend unbewachten Binnengewässern ertranken in diesem Jahr insgesamt 287 Menschen, rund 85 Prozent der Gesamtzahl. 156 Menschen starben in Seen und Teichen, 123 in Flüssen und Bächen, 8 in einem Kanal.

Demgegenüber sind die überwiegend bewachten Küsten von Nord- und Ostsee vergleichsweise sicher. Die DLRG hat an fast 90 Stationen zwischen Borkum und Usedom von Mitte Mai bis Mitte September bemannte Wachposten. Daher ertranken im Meer bis Ende August 18 Menschen – davon vier in der Nordsee und 14 in der Ostsee.

In deutschen Schwimmbädern ertranken bis August sechs Menschen, drei weniger als 2019. In Hafenbecken, Gräben und an sonstigen Orten kamen 16 Menschen ums Leben.