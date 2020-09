Zahl der Drogentoten in Berlin deutlich gestiegen

Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Lagebericht des Bundeskriminalamts (BKA) zur Rauschgiftkriminalität hervor.

Demnach wurden im vergangenen Jahr bundesweit 1.398 drogenbedingte Todesfälle registriert, das sind 9,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die meisten Drogentoten wurden in den bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen mit 292 Toten, Bayern (263 Tote) und Berlin (215 Tote) festgestellt. Berlin verzeichnete einen deutlichen Anstieg bei den Todeszahlen, 2018 waren es noch 191 Drogentote.