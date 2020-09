Der Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer erhält in diesem Jahr den Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, habe entscheidende Impulse im Diskurs über finanzielle Anreize für mehr Klima- und Naturschutz geliefert, begründete DBU-Generalsekretär Alexander Bonde die Entscheidung.



Der Wissenschaftler erhalte den Preis unter anderem, weil er in beratender Funktion mit seinem Vorschlag einer CO 2 -Bepreisung erheblich zur Einigung der Bundesregierung auf das Klimapaket beigetragen habe: "Er ist einer der weltweit einflussreichsten Vorreiter der Ökonomie des Klimawandels", so Bonde.