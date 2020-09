Weitere tote Wildschweine in Brandenburg entdeckt

Nach dem ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland sind in Brandenburg weitere Wildschweinkadaver entdeckt worden. Proben werden jetzt im Landeslabor untersucht, sagte Gabriel Hesse, Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, am Dienstag.

Am Nachmittag will die Landesregierung in einer Pressekonferenz über die neuesten Entwicklungen informieren.