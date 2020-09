Kampagne zu sexueller Vielfalt startet an evangelischen Schulen

Die Plakate würden in allen 32 Schulen hängen, die dazu passenden Postkarten verschickt und verteilt. Auch in den sozialen Medien soll die Kampagne präsent sein. Zudem soll eine Internetseite [www.fuerchteteuchnicht.de] Hintergrundinformationen bieten.

Mit der Kampagne "Fürchtet euch nicht!" soll an den evangelischen Schulen in Berlin und Brandenburg das Thema sexuelle Vielfalt verstärkt behandelt werden. Acht Text-Bild-Plakate und Postkarten werben seit Donnerstag für Offenheit bei den Themen sexuelle Vielfalt und Gender-Identität, wie die Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mitteilte.

An den 12 Bildungseinrichtungen der Evangelischen Schulstiftung in Berlin und 20 in Brandenburg lernen und lehren den Angaben zufolge rund 10.000 Schüler und über 1.300 Mitarbeiter.

Nach einer Umfrage, die die Evangelischen Schulstiftung gemeinsam mit einer Bostener Strategieberatung durchgeführt hat, wünschen sich knapp zwei Drittel der befragten Schüler in Berlin und Brandenburg mehr Präsenz der Themen Liebe, Sexualität und Vielfalt im Unterricht. Befragt wurden den Angaben zufolge 472 Schüler des Schulträgers in den Jahrgangsstufen sieben bis 13.