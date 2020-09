Berlin schickt deutlich mehr Polizisten per Rad auf Streife

Die Berliner Polizei schickt ab dem kommenden Jahr deutlich mehr Beamte per Rad auf Streife.



Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik wollen entsprechende Pläne am Freitag vorlegen. Bislang sind berlinweit etwa 25 Polizisten auf Mountainbikes unterwegs - vorwiegend für Verkehrskontrollen. Wie viele es ab kommenden Jahr genau sein werden, ist noch nicht bekannt. Geisel hatte in der Vergangenheit von bis zu 100 Beamten gesprochen.