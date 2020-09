Immer wieder kommt es zu Unfällen auf Straßen in Deutschland, weil Autofahrer einen epileptischen Anfall oder Kreislaufkollaps erleiden. Der jüngste Fall ereignete sich im Sommer auf der A113 in Berlin. Der Fahrer eines Betonmischers war in Ohnmacht gefallen, nur das beherzte Eingreifen zweier vorbeifahrender Männer hatte Schlimmeres verhindert. Doch wer haftet bei Verkehrsunfällen in Folge bekannter gesundheitlicher Probleme?

Immer noch ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin im Fall des schweren Verkehrsunfalls in Berlin-Mitte mit Todesfolge. Vor einem Jahr hatte auf der Invalidenstraße ein SUV-Fahrer in Folge eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit etwa 100 km/h erst auf die Gegenfahrbahn und anschließend auf den Gehweg gerast, wo er vier Menschen tödlich verletzte, zwei Touristen und eine Frau mit ihrem Enkelkind. Die gerichtliche Klärung steht aus, in ähnlichen Fällen aber gab es in Deutschland Freiheitsstrafen.