Eine zentnerschwere Riesenschildkröte hat die Terrasse eines Hauses in Falkensee (Havelland) verwüstet. Wie die Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel am Sonntag mitteilte, entdeckte der Hausbesitzer am Samstagnachmittag das ihm fremde Tier. Dort hatte es einen Tisch und mehrere Stühle umgeworfen. Laut den Angaben war die Schildkröte etwa einen Meter lang und rund 60 Kilogramm schwer.