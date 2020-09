In einem "stark aufgebrachten und alkoholisierten Zustand" habe er an sieben Stellen, meist in WC-Räumen, Papier angezündet, begründete das Gericht. An einer Stelle habe er Baumaterial in Brand gesetzt. An einen Mann, der durch Rauchgas verletzt wurde, soll der Angeklagte 1.000 Euro zahlen. Der Verurteilte hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.