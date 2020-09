Rund 150 Feuerwehrkräfte schult die Berliner Feuerwehr jährlich zu dem Thema, dieses Jahr auch aus Brandenburg; "E-Mobilität - Herausforderungen für die Feuerwehr" heißt das Seminar, bei dem auf die entscheidenden Fragen vorbereitet werden soll. Rolf-Dieter Erbe von der Pressestelle der Berliner Feuerwehr fordert, dass jede einzelne Einsatzkraft geschult wird. "Wir haben nicht größere Gefahren, aber andere Gefahren. Das bedeutet, wir müssen den Antrieb erkennen. Wir müssen unsere Einsatztaktik entsprechend anpassen", so Erbe. So zeigen erste Erfahrungen, dass mehr Wasser und mehr Einsatzzeit benötigt werde.

Rettungskräfte haben bei einem E-Fahrzeug auf die Besonderheit "Hochvoltsystem und Lithium-Ionen-Batterie" zu achten. In einer Lithium-Batterie-Zelle befindet sich ein sogenannter Separator, ein Gerät zur Trennung von unterschiedlichen Stoffen. Ist dieser Separator beschädigt, etwa durch einen Unfall, können sich Plus- und Minuspol in Kontakt geraten. Ein Kurzschluss entsteht und damit so große Hitze, dass sich die Zelle entzündet. Und weil es in einem Batterie-Block mehrere Zellen gibt, kann das Feuer von einer zur nächsten springen. Da hilft nur sehr viel Wasser, um die Batterie zu kühlen. Damit sie sich nicht wieder selbst entzündet, werden einige E-Autos sogar in einem Wassercontainer versenkt, so auch damals in Groß Kreutz.