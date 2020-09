Großeinsatz in Berlin-Mitte

Feuerwehr und Polizei haben am Samstagabend einen großflächigen Bereich an der Brunnenstraße evakuiert. Grund dafür ist ein gefundenes Gasleck. Auch der U-Bahnhof Rosenthaler Platz musste geräumt werden.

In der Brunnenstraße in Berlin-Mitte ist am Samstagabend ein Gasleck aufgetreten. Feuerwehr und Polizei evakuierten den Gefahrenbereich und sicherten ihn. Die U-Bahnhöfe Rosenthaler Platz und Weinmeisterstraße wurden gesperrt, die Fahrgäste einer einfahrenden U-Bahn evakuiert.



Wie die Feuerwehr rbb|24 mitteilte, sei eine Niederdruckleitung zwischen Rosenthaler Platz und Invalidenstraße beschädigt worden. Drei mehrstöckige Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt, 15 Personen in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die U-Bahnlinie U8 wurde zwischen Bernauer Straße und Jannowitzbrücke unterbrochen. In der Brunnenstraße fuhren seit dem Vorfall Straßenbahn- und Buslinien nicht mehr. Die Brunnenstraße wurde zwischen Torstraße und Invalidenstraße wegen des austretenden Gases voll gesperrt.