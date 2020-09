Mehr Impfdosen als in der Vorsaison

Für die bevorstehende Grippesaison ist nach Einschätzung der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nicht mit Engpässen beim Impfstoff zu rechnen. "Für diese Saison stehen bundesweit 25 Millionen Impfdosen zur Verfügung", sagte sie am Donnerstag in der Fragestunde im Abgeordnetenhaus. Das sei ein Anstieg im Vergleich zur vergangenen Saison.

Sie befürchte eher, dass die Impfmöglichkeit nicht ausreichend genutzt werde, sagte Kalayci: "Wir haben auch in den letzten Grippesaisonzeiten gesehen, dass leider die Impfquoten nicht so hoch sind, wie wir uns das vorgestellt haben." Dabei gebe es klare Empfehlungen der Ständigen Impfkommission insbesondere für Risikogruppen - also Schwangere, Menschen ab 60 und solche mit einer Grunderkrankung - sich auf jeden Fall impfen zu lassen.