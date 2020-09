Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung, nicht gezahlten Lohn und gewerbsmäßige Beihilfe zu anderen Straftaten hat der Zoll Razzien in mehreren Städten durchgeführt, darunter auch in Berlin.

Beamte des Berliner Landeskriminalamts durchsuchten am Mittwochmorgen Räumlichkeiten im Zusammenhang mit Betrügereien, die über Call-Center in der Türkei betrieben worden sein sollen. Von dort aus wurden ältere Menschen angerufen, die Betrüger gaben sich unter anderem als Polizisten aus.

Im Zusammenhang mit diesem Fall wurde ein 32-jähriger Mann in Frankfurt am Main festgenommen. Damit gibt es jetzt neun Verdächtige, die als "falsche Polizisten" ältere Menschen um ihr Geld gebracht haben sollen. Dabei gehe es auch um diejenigen, die Schmuck und Bargeld bei den Betrugsopfern abgeholt haben sollen, so der Zoll. Die geschätzte Schadenssumme in diesem Fall betrage 1,2 Millionen Euro.