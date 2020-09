Als Fotografen den Gerichtssaal vor dem Beginn seines Prozesses betreten, posiert M. in seiner Gefangenenbox: er stellt sich in Positur neben seine Verteidigerin Pamela Pabst. Sie ist das, was M. immer werden wollte: berühmt. Während Pamela Pabst - von Geburt an blind- als Anwältin Deutschlands Vorbild (nicht nur) für die ARD-Serie "Die Heiland – Wir sind Anwalt“ ist, schafft es M. im wirklichen Leben nur bis in die erste Runde von "The Voice of Germany" und fliegt dann raus. Der Rest seines Erwachsenenlebens ist fast nur Betrug, mehr Schein als Sein.