Wenn Leute direkt aus der Schule kommen, deren Erfahrungen dort nicht so toll bis traumatisch waren, wollen sie erstmal nicht wieder in eine Art Schule gehen. Wir machen die Erfahrung, dass sie eher im späteren Lebensalter zu uns kommen, ab Mitte, Ende 20. Das Durchschnittsalter liegt bei uns bei mehr als 40 Jahren. Aber wir haben auch Teilnehmer, die 60 und älter sind.

Carsten Ablass ist Projektleiter am Grundbildungszentrum an der Kreisvolkshochschule Uckermark . Das Zentrum in Prenzlau ist die regionale Anlaufstelle für alle Fragen rund um nachholende Grundbildung für Erwachsene und bei Lese- und Schreibproblemen Erwachsener. Es hat sich das Ziel gesetzt, die Zahl der Analphabeten im Landkreis zu verringern.

Wie komme ich denn durchs Leben, wenn ich nicht lesen oder schreiben kann?

Es ist eine Einschränkung in fast allen Lebensbereichen. Wer einen Artikel drei oder viermal lesen muss, um ihm annähernd zu verstehen, liest ihn am Ende gar nicht. In der Konsequenz gehen vorhandene Fähigkeiten im Laufe des Lebens relativ schnell zurück. Wenn ich es mal flapsig sage: Sie meiden Lesen und Schreiben wie der Teufel das Weihwasser, weil alles super anstrengend ist. Wie Sie trotzdem zurechtkommen? Unsere Erfahrung ist: Alle haben Helfer. Wenn in einer Ehe beispielsweise nur der Mann Lese- und Schreibprobleme hat, dann erledigt seine Frau alles, was damit zu tun hat. Muss diese Frau nun etwa ins Krankenhaus, dann läuft zu Hause die Post auf und die Familien merken, dass es so nicht weitergehen kann.