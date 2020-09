Ermittler stellen bei Razzia in Perleberg Datenträger sicher

Bei der Razzia in Perleberg (Prignitz) rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die Polizei Handys, Laptops und Datenträger sichergestellt. Das gab die Polizei bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Köln bekannt.

Am Dienstag war in der Innenstadt von Perleberg eine Wohnung durchsucht worden. Der oder die Tatverdächtige soll kinderpornografisches Material besessen und über einen Internetdienst verbreitet haben. Bei der Razzia wurde der oder die Tatverdächtige leicht verletzt, so die Ermittler.