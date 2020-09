In Perleberg (Prignitz) hat die Polizei am Dienstagmorgen eine Wohnung durchsucht. Anlass waren bundesweite Ermittlungen wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, wie die Brandenburger Polizei dem rbb-Büro Perleberg bestätigte.



Laut Polizei war in Brandenburg allein Perleberg von den Durchsuchungen betroffen. Im Einsatz waren dort 30 Beamte, die eine Wohnung in der Innenstadt durchsuchten. Ob etwas beschlagnahmt wurde, dazu machte der Polizeisprecher keine Angaben.