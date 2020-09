Hier sollen sich vier der Angeschuldigten vom 24. bis 26. April getroffen haben. Zwei von ihnen hatten in dieser Zeit Geburtstag. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war Ziel des Treffens, die zwei Kinder über mehrere Tage schwer sexuell zu missbrauchen. Ein weiterer bekannter Ort ist ein Waldstück bei Köln. Hier soll bei einem Treffen ein Kind in einem Auto vergewaltigt worden sein. Die Opfer sollen nach bisherigen Erkenntnissen zum Teil betäubt worden sein.

Im Mittelpunkt des Falls steht jedoch ein 27-Jähriger, der laut der zuständigen Staatsanwaltschaft über Jahre bei mindestens 26 Gelegenheiten den Sohn seiner Lebensgefährtin vergewaltigt haben soll. Der Tatvorwurf lautet auf schweren sexuellen Missbrauch und Beihilfe. Ein Ort für den Missbrauch war eine mittlerweile abgerissene Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Münster.

Bei dem Angeschuldigten aus Staufenberg besteht der Verdacht, dass er neben seinem Sohn auch die zwei Jahre jüngere Tochter missbraucht hat. Hier liegen entsprechende Fotos mit einem jungen Mädchen vor. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die damals Fünfjährige auf dem Bild zu sehen ist.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei gelten der Auswertung von weiteren Speichermedien. Auch ist noch die Frage offen, ob die Mütter der zwei betroffenen Kinder sich strafbar gemacht haben. Über die Zulassung der Anklage muss jetzt das Landgericht Münster entscheiden.

Nach Lügde und Bergisch Gladbach ist Münster der dritte große Missbrauchsfall in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren. Allerdings haben die Ermittlungen einen Netz aus Tätern erahnen lassen, das bundesweite und sogar internationale Ausmaße zeigt. Durch die Ermittlungen im Missbrauchsfall Münster gab es Festnahmen in weiteren Bundesländern, zuletzt in den sächsischen Städten Dresden und Pirna. Anfang August war ein Franzose (62) in Saarbrücken festgenommen worden. Er soll einen Jungen in Pulheim bei Köln missbraucht haben. Der 27-Jährige aus Münster soll ihm das Kind im Dezember 2018 zugeführt haben.