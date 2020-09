Weil er einen Kokain-Lieferservice betrieben hatte, ist ein 30-Jähriger in Berlin zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Mann am Mittwoch des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in knapp 60 Fällen schuldig. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Verteidiger. Die Staatsanwältin hatte fünf Jahre Haft verlangt.