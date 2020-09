Die in den nun vorliegenden Abschlussberichten beschriebenen Missstände an der Staatlichen Ballettschule Berlin sind schockierend. Doch dass die Schulverwaltung sie nicht verhindert hat, ist der eigentliche Skandal, kommentiert Tina Friedrich .

Warum die Kinder leiden mussten, offenbarte erst der Bericht der Wirtschaftsprüfer. Kinder im Grundschulalter – und das muss an dieser Stelle wirklich noch einmal gesagt werden – wurden gequält, damit der Schulleiter und ein paar Lehrer schöne Reisen machen konnten, und iPads und Smartphones bekamen. "Großzügiges" Ausgabeverhalten nennen die Wirtschaftsprüfer das.

An der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik wurden Kinder im Grundschulalter über ihre körperlichen und seelischen Leistungsgrenzen hinausgetrieben. Die Abschlussberichte von Expertenkommission und Clearingstelle machen das erneut klar , auch in den Zwischenberichten wurde es bereits deutlich.

Die Auftritte im In- und Ausland sollten den Kindern und Jugendlichen auf ihrem Karriereweg helfen. Doch kurzfristig halfen sie wohl vor allem dem ehemaligen Schulleiter, dem künstlerischen Leiter und dem einen oder anderen Dozenten. Sie haben sich ihre Wünsche buchstäblich auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen erfüllt, denn normalerweise wäre für all die schönen Sachen, die sie sich geleistet haben, nicht genug Geld dagewesen. Dafür wurden Kinder auch schon mal dazu gedrängt, auf notwendige medizinische Untersuchungen zu verzichten.

Eine Großzügigkeit, für die die Kinder überlange Tage ebenso in Kauf nahmen wie Demütigungen und seelische Verletzungen, wenn sie den Anforderungen nicht gerecht wurden. "Es gibt eine Grenze zwischen Härte und Unmenschlichkeit", formulierte es zu Beginn der Affäre eine ehemalige Schülerin unter Tränen. Spätestens mit dem Aufführungsdruck durch das Landesjugendballett wurde diese Grenze überschritten.

Das alleine ist ein Skandal, der hätte verhindert werden können. Die Schule untersteht, wie alle anderen Schulen in Berlin auch, der Schulaufsicht. In diesem Fall sogar direkt der Senatsschulverwaltung. Immer wieder wendeten sich Eltern und einzelne Mitarbeiter an die zuständigen Beamten. Doch die kümmerten sich nicht weiter um die Vorwürfe, dass das Kindeswohl gefährdet sei, oder leiteten die Beschwerden zumindest nicht weiter. Denn es geschah: Nichts. Kinder und Eltern mussten selbst sehen, wie sie mit dem Druck und den daraus resultierenden Verletzungen und psychischen Problemen klarkamen. Verantwortlich fühlte sich offenbar niemand.

Ob es dadurch in den vergangenen Jahren zu offenen Rechtsbrüchen gekommen ist, das wird sich erst noch zeigen. Sicher ist jedoch, für all das, was jetzt auf den Tisch kommt, trägt Bildungssenatorin Scheeres die politische Verantwortung.