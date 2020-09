Der Wahlkonvent der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat am Sonntag Kristóf Bálint zum neuen Generalsuperintendenten des Sprengels Potsdam gewählt. Bei einer Wahl in der Potsdamer Sankt Nikolaikirche erhielt er am Sonntag im zweiten Wahlgang die erforderlichen 19 Stimmen.

Der 55-Jährige ist seit 2012 Superintendent im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen in Thüringen. Der gebürtige Ungar war zuvor unter anderem in der evangelischen Jugend- und Bildungsarbeit tätig und war Studienleiter am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Reinhardsbrunn. Er tritt nun die Nachfolge von Heilgard Asmus an und wird für zehn Jahre die Aufgaben eines Regionalbischofs übernehmen. Neben Bálint kandidierte auch der Berliner Oberkonsistorialrat Christoph Vogel.