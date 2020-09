Vor einem Jahr kamen vier Menschen in der Invalidenstraße bei einem Unfall mit einem SUV ums Leben. Am Sonntag erinnern Verkehrsverbände mit einer Mahnwache daran. Sie fordern eine bessere Verkehrsführung.

Mehrere Verkehrsverbände haben am Sonntagmittag mit einer Mahnwache an den tödlichen SUV-Unfall in der Invalidenstraße vor einem Jahr.

Zu der Aktion aufgerufen haben unter anderem der Verband Fuss e.V. und der Fahrradclub ADFC Berlin. Die Teilnehmer der Mahnwache fordern von der Politik den Umbau der Stadt hin zu einer "Mobilität für alle". Der Verein Changing Cities twitterte am Mittag: "Man kann Menschen nicht zurückholen. Aber es unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass es sich nicht wiederholt."