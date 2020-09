Zwei maskierte Männer haben am Samstag in Berlin-Neukölln einen Baumarkt überfallen und Geld erbeutet. Nach Angaben der Polizei konnten die beiden Täter unerkannt flüchten.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten die Unbekannten am Samstagabend ein Büro in dem Gebäude in der Naumburger Straße. Eine Mitarbeiterin habe erklärt, sie sei dort bedroht und von den Maskierten gezwungen worden, die Einnahmen des Baumarkts herauszugeben.



Die beiden Männer hätten dann drei weitere Angestellte in das Büro geholt, alle gefesselt und seien dann unerkannt geflohen. Ein Sprecher der Berliner Polizei teilte rbb24 mit, dass die beiden mutmaßlichen Täter beobachtet wurden, wie sie in ein Auto stiegen und flüchteten. Weitere Erkenntnisse hätte die Polizei bislang nicht über die Täter. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.