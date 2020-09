Bild: NurPhoto

Panne bei Online-Messe - "Berlin-Tag" der Bildungsverwaltung scheitert an Apple

20.09.20 | 13:59 Uhr

Laut Berliner Senat ist der "Berlin-Tag" Deutschlands größte Berufs- und Bildungsmesse. Nun fand sie erstmals komplett im Netz statt. Allerdings nicht für Nutzer von Apple-Geräten: Die waren wegen einer technischen Panne ausgeschlossen.



Bei der Informationsmesse "Berlin-Tag" im Digitalformat ist es zu spürbaren Pannen gekommen. Interessierte Nutzer mit iPhones und Apple-Computern konnten am Samstag zum Teil nicht auf das Angebot zugreifen. Die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet von zahlreichen vergeblichen Einwahlversuchen. Demnach sei es Nutzern mit Apple-Geräten nicht gelungen, online Vorträge zu hören oder sich beraten zu lassen. Ihnen wurde mit einer Mail der Senatsverwaltung für Bildung mitgeteilt: "Offensichtlich funktioniert die Einbindung der App auf Apple-Endgeräten nicht. Unser Partner ist mit Apple in Kontakt und arbeitet an einer schnellen Lösung."



Bildungsverwaltung will sich verbessern

Weiter versicherte der Senat: "Sie erhalten eine Nachricht, sobald unser Partner mit Apple eine Lösung gefunden hat." So eine Nachricht erfolgte im Lauf des Tages aber nicht mehr. Der Zugang mit iPhones und Mac-Computern sei während des gesamten "Berlin-Tags" nicht möglich gewesen, wurde laut dpa von den Nutzen berichtet.



Nach dem Ende der Veranstaltung räumte der Senat in einer Bilanz am Rande kurz ein: "Einige von Ihnen haben uns von technischen Hürden berichtet. Viele konnten wir im laufenden Messegeschehen meistern. Ihre Hinweise fließen in die weitere Verbesserung des Berlin-Tags ein."



1.800 konnten sich einwählen und teilnehmen

Mehr als 1.800 Gäste hatten am Samstag laut Senatsverwaltung Deutschlands größte Informationsmesse im Bildungsbereich online besucht und sich so online bei Schulen, Kitas, Kinder- und Jugendhilfe und Jugendämtern informiert.



"Mit dem ersten digitalen Berlin-Tag haben wir angemessen und innovativ auf die pandemiebedingten Herausforderungen reagiert", lautete das Fazit von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). In den vergangen Jahren hatte der Senat die Messse halbjährlich veranstaltet und dabei Schüler und Eltern in die Hallen des Flughafens Tempelhof eingeladen, wo sich dann Schulen, soziale Träger, Unis und Hochschulen sowie die Verwaltungen vorstellten.



Sendung: rbb 88,8, 20. 8. 2020, 10 Uhr