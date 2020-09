Nachtweih Berlin Freitag, 25.09.2020 | 22:40 Uhr

@Rudolfo:

Das Hauptproblem ist, dass die Zusteller mittlerweile ständig wechseln. Man kann das ziemlich gut mit der Post vergleichen. Da wird inzwischen an Sub- und Subsubunternehmen weiter delegiert, welche von der Materie - und oft auch von der deutschen Sprache - keine Ahnung haben.

Man hat zugunsten des erhöhten Profits die Qualität des Transports heruntergefahren bzw. muss nehmen, was auf dem Dienstleistungsmarkt überhaupt noch angeboten wird, zur Not also auch mal ein Fahrzeug ohne Kühlung, mit welchem Kühlpflichtige Ware transportiert wird.



Wobei ich Ihnen recht gebe, dass wenn der Empfänger genannt würde, vermutlich von dessen Seite ganz schnell gehandelt würde - zumindest vorübergehend - , um wieder aus den negativen Schlagzeilen heraus zu kommen. Die Nennung der anderen von Ihnen erwähnten Daten hätte vermutlich keine nennenswerten Auswirkungen auf das zukünftige Prozedere.