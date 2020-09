Weltenbummler Brandenburg Sonntag, 20.09.2020 | 11:21 Uhr

Eigentlich in Berlin um das Festival of Lights zu bestaunen (dieses Jahr m.M. nach ein glatter Reinfall), sind wir zufällig auch dort vorbei gekommen. Und jaaa, es störte die laute Musik alle paar Meter etwas anderes...aber auch kein wunder wenn hauptsächlich pupatiere ;-) nicht zu hause sind. Scheint ja hipp zu sein sich dort die Blöße zu geben. Wäre es denn so schwer an den bekannten Plätzen vorab schon nen Streifenwagen zu postieren und jaaa, auch zu kontrollieren? Denn Corona scheint mir da das geringste Übel zu sein. Roch schon seeehr verdächtig und nen Drogenspurhund wäre wohl überfordert. Also im Vorfeld aktiv werden und nicht erst bis mitten in der Nacht warten, bis es endlich über 500 Kids sind! Und die Minderjährigen oder besser noch alles bis 18 dann bitte auch DIREKT zu deren Eltern bringen, nicht einfach gehen lassen. Denke, wenn papa sieht was der sprößling macht, wird sich das schon von allein geben. :-)