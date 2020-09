Mit mehreren Razzien in Berlin und Brandenburg haben Polizei und Zoll am Mittwoch einen mutmaßlichen Drogenhändlerring gesprengt.



Einsatzkräfte vollstreckten laut Berliner Polizei acht durch die Staatsanwaltschaft Berlin erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse in Lichtenrade, Mariendorf, Schöneberg, Buckow, Neukölln, Britz, Friedrichsfelde und Brandenburg. Sie nahmen laut Polizei sechs Tatverdächtige wegen des Verdachts des Drogenhandels fest. Es handele sich um drei mutmaßliche Haupttäter im Alter von 17, 24 und 25 Jahren, sowie drei mutmaßliche Kurierfahrer und Abnehmer im Alter von 21, 36 und 44 Jahren.