Bild: www.imago-images.de

Verbindungen zu Anschlagsserie - Rechtsextremist in Neukölln soll Corona-Hilfen erschlichen haben

09.09.20 | 10:12 Uhr

Für eine frei erfundenene Firma soll ein 34-Jähriger in Berlin Corona-Soforthilfen erhalten haben. Am Mittwochfrüh wurde seine Wohnung in Neukölln durchsucht. Der Mann soll zugleich in Verbindung zu der rechtsextremen Anschlagsserie in dem Bezirk stehen.



Polizeibeamte haben am Montagmorgen zwei Objekte in Berlin-Neukölln wegen des Verdachts auf Betrug bei Corona-Hilfsgeldern durchsucht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mit.

Offenbar Verbindung zur rechtsextremen Anschlagsserie

Verdächtigt wird demnach ein 34-Jähriger, der der rechtsextremistischen Szene zugerechnet wird. Ermittelt werde wegen des "Verdachts des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfsgeldern", teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.



Durchsucht wurden am Mittwochmorgen zwei Objekte, darunter eine Wohnung im Käthe-Dorsch-Ring in der Nähe von Gropiusstadt. Laut "Tagesspiegel" soll es sich um die Wohnung des Neuköllner Rechtsextremisten Sebastian T. handeln, der verdächtigt wird, gemeinsam mit Komplizen für die Serie von Anschlägen in Neukölln verantwortlich zu sein.

BAO-Einheit war an Razzia beteiligt

An der morgendlichen Razzia beteiligt waren Polizisten der "BOA Fokus" - diese sogenannte Besondere Aufbauorganisation ist eine 30-köpfige Ermittlergruppe bei der Polizei, die Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Frühjahr 2019 einsetzen ließ. Sie soll alle Fälle der Anschlagsserie in Neukölln noch einmal intensiv untersuchen.



In Neukölln verübten in den vergangenen Jahren mutmaßlich rechtsextreme Täter zahlreiche Brandanschläge, außerdem gab es Bedrohungen und Sachbeschädigungen.



Sendung: Abendschau, 9.9.2020, 19:30 Uhr