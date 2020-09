Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Friedrichsfelde hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen Einsatzwagen der Polizei gerammt. Dabei wurden zwei Beamte verletzt.

Als der BMW-Fahrer an der Kreuzung Volkradstraße/Rummelsburger Straße kontrolliert werden sollte, habe er Vollgas gegeben und sei mit dem Funkwagen zusammengestoßen, berichtet die "B.Z.". Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass in dem Polizeiwagen die Airbags auslösten.

Der beschädigte Fluchtwagen sei später in Biesdorf entdeckt worden. Die Fahndung nach dem Fahrer läuft.