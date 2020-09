Gegröle, Alkohol, Musik über Lautsprecher: Ziemlich lautstark feierten in der Nacht zu Samstag bis zu 600 Personen im James-Simon-Park in Mitte. Auf die pandemiebedingten Hygienenregeln wurde gepfiffen. Dann kam die Polizei - und wurde mit Flaschen beworfen.

Eine illegale Party mit bis zu 600 Teilnehmern im James-Simon-Park wurde in der Nacht zu Samstag von der Berliner Polizei aufgelöst. Dabei kam es zu vereinzelten Flaschenwürfen und Angriffen auf die Beamten, teilte ein Sprecher am Samstagmittag mit.

Bei der Party im Bezirk Mitte hätten sich Feiernden nicht an die pandemiebedingten Hygieneregeln gehalten, so die Polizei. Zudem wurde lautstark Musik abgespielt, so die Polizei. In vielen Fällen sei der Mindestabstand nicht beachtet worden. Zudem sollen laut Zeugenaussagen mehrere Menschen mit Stühlen von den anliegenden Gaststätten aufeinander losgegangen sein. Die Party verlagerte sich später auch in den benachbarten Monbijoupark.