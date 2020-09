Radfahrer stürzen in metertiefes Loch in Potsdamer Zeppelinstraße

In der Zeppelinstraße in Potsdam sind am Freitagabend zwei Menschen beim Sturz in ein metertiefes Wasserloch verletzt worden. Ein Wasserrohrbruch hatte die Fahrbahn zerstört und ein rund 1,8 Meter tiefes Loch in den Boden gerissen, wie ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums rbb|24 am Samstag mitteilte. Weil sich das Loch mit Wasser füllte, habe die Gefahrenstelle wie eine Regenpfütze ausgesehen.