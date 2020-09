Der Prozess um Clanchef Abou-Chaker ist bis Ende September unterbrochen. Der Grund: Die Mutter des Hauptangeklagten ist erkrankt. Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, den Rapper Bushido bedroht zu haben. Vor Gericht stehen auch drei seiner Brüder.



Der Prozess gegen den bekannten Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder am Landgericht Berlin ist am Montag nach wenigen Minuten unterbrochen werden. Die Verhandlung werde am 30. September fortgesetzt, sagte der Vorsitzende Richter. Dann werde die Zeugenbefragung des Rappers Bushido fortgesetzt.



Der Richter gab einem Antrag der Verteidigung auf Unterbrechung statt. Zum Inhalt sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani am Rande des Prozesses, der Mutter der Angeklagten gehe es sehr schlecht.