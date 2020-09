Die junge Frau sei im Oktober 2018 mit einem psychisch kranken tschetschenischen Landsmann nach islamischem Recht verheiratet worden und Anfang 2019 aus der Wohnung der Familie des Mannes geflohen, so die Anklage. Sie habe den Ehemann angezeigt. Mutter und Bruder hätten verhindern wollen, dass die Frau in einem Unterbringungsverfahren am Landgericht gegen ihren Mann aussagt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe sich im Zustand der Schuldunfähigkeit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anschließen wollen.



Die 23-Jährige soll getäuscht und zunächst nach Polen gebracht worden sein. Mit ihrer 45-jährigen Mutter und ihrem 24-jährigen Bruder habe sie dann ein Flugzeug nach Georgien besteigen müssen, so die Anklage. Ziel der Reise sei ein abgelegenes Dorf gewesen. Nach Ankunft habe der Bruder seine Schwester mit einem Schlauch heftig geschlagen, "um sie von Fluchtversuchen abzuhalten".