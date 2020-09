Die S-Bahn Berlin warnt ihre Fahrgäste vor falschen Kontrolleuren. "Hin und wieder versuchen sich Kriminelle, als Fahrkartenkontrolleure auszugeben", heißt es in einer Mitteilung von der Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn am Dienstag.

Die Rechnung könne auch nachträglich innerhalb von 14 Tagen per Überweisung oder in den Kundenzentren und im Kundenbüro am Ostbahnhof bar beglichen werden. In jedem Fall bekommen die Betroffenen eine Quittung. Sie gilt im Rahmen des Tarifes als Berechtigung für die Weiterfahrt.