H. Haas Berlin Mittwoch, 02.09.2020 | 14:09 Uhr

Wie kann man nur juristisch Schimpfworte rechtfertigen?? Was für Unsinn: "Die zugespitzte Bezeichnung 'Covidiot' ist als Meinungsäußerung in der politischen Auseinandersetzung in der Corona-Pandemie nicht strafbar und von der verfassungsrechtlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt",dann gilt auch: "Die zugespitzte Bezeichnung 'Richteridiot' ist als Meinungsäußerung in der politischen Auseinandersetzung in der Corona-Pandemie nicht strafbar und von der verfassungsrechtlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt"...??! Ohne verbale Abrüstung kein Bürgerdialog.