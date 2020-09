rbb/Susanne Hakenjos Audio: Inforadio | 16.09.2020 | Susanne Hakenjos | Bild: rbb/Susanne Hakenjos

Trend zu Schottergärten in Brandenburg - Warum versteinerte Vorgärten zunehmend zum Problem werden

19.09.20 | 17:44 Uhr

Pflegeleicht und modern oder Gärten des Grauens? Die Gestaltung von Vorgärten mit Split oder Kies anstelle von Grünpflanzen beschäftigt in Brandenburg jetzt auch die Politik. Die Stadt Ludwigsfelde prüft eine Gestaltungs-Satzung für striktere Vorgaben. Von Susanne Hakenjos

Weiß glänzen Kieselsteine in der Sonne: Der große Vorgarten im Ludwigsfelder Neubau-Gebiet Rousseaupark ist eine nahezu reine Steinfläche. Lediglich einige winzige immergrüne Gehölze, dazu einsame Blümchen ragen aus dem Kies. Die Bewohnerin findets praktisch und den Kontrast schick: "Weißer Kies, weil das zu unserem weiß-grauen Haus passt", erklärt die junge Eigenheimbesitzerin: "Da haben wir ein Vlies drunter gelegt, damit das Unkraut nicht durchkommt. Und so hoffen wir, dass es lange schön und gut aussieht – und es ist pflegeleicht." Außerdem ist der Schottergarten auch noch kostengünstiger als das Verlegen von Rollrasen, begründet sie die Entscheidung. Weitere Gärten voll mit Split, dunklem Schiefer, grauen oder melierten Kieselsteinen finden sich auch um die Ecke und vor allem dort, wo in den vergangen Jahren viele neue Einfamilienhäuser gebaut worden sind.

Trend zur Versteinerung der Vorgärten nimmt zu

Der Trend zur Versteinerung der Vorgärten fällt auf und verbreitet sich offensichtlich gerade unter frisch gebackenen Eigenheimbesitzern. Die Bewohner sind berufstätig, sehen keine Zeit für Gartenarbeit, Steine gelten als modern und pflegeleicht. "Das wird immer mehr", berichten Ludwigsfelder aus anderen Ortsteilen: "Unsere Nachbarn haben sowas" und "Das sieht gut aus", bekommt man zu hören. Eine Einschätzung, die aber auch auf Widerspruch stößt: Als gewöhnungsbedürftig, langweilig, kalt, sogar "tot" werden die geschotterten Vorgärten von anderen Ludwigsfeldern wahrgenommen, mancher hat "gar kein Verständnis dafür." Im Rathaus der 27.000 Einwohner-Stadt im Kreis Teltow-Fläming hat Bürgermeister Andreas Igel (SPD) Handlungsbedarf erkannt: Tonnen von Split und Kies im Vorgarten seien nicht einfach nur "Geschmack-Sache": "Wir sehen ja, dass es zunimmt - und wenn die Grünreduzierung in einem solchen Ausmaß passiert, dann ist es objektiv keine Geschmacks-Frage. Dann ist es eine Frage von Lebenskultur und von Stadtklima und da muss man dann auch eingreifen."

Humusschicht raus, Vlies-Folie ausbreiten, eine dicke Schicht Steine, Split und Kies aus dem Baumarkt drauf - fertig ist der moderne Schotter-Vorgarten | Bild: rbb/Susanne Haklenjos

Viele Steine – wenig Leben

Die Frage ist - wie: Konkret verboten ist ein Schotter-Vorgarten nach der Brandenburger Bauordnung bislang nicht. Eine Feststellung könne nur im Einzelfall getroffen werden - insbesondere auf Begrünung, Bepflanzung und Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens, heißt es vom Infrastrukturministerium. Nicht zulässig ist in jedem Fall eine wasserundurchlässige Folie unter den Steinen, etwa Teichfolie, stellt Simone Engler, stellvertretene Pressesprecherin des Infrastrukturministeriums, klar. In der Regel wird allerdings ein wasserdurchlässiges Vlies aus Kunststofffasern genutzt. Doch auf die Steine knallt die Sonne, heizt sie auf. Die spärlichen Pflänzchen werden gegrillt, vertrocknen schnell, selbst wenn das Vlies unterm Stein Wasser durchlässt. Lebensraum für Pflanzen und Tiere sind solche Flächen nicht, sagt Christiane Schröder, Geschäftsführerin des NABU-Landesverbands Brandenburg: "Es ist ein totes Gelände, wo Tiere keine Zuflucht finden, man zerstört damit auch die Bodenfauna, die Regenwürmer und Kleinstorganismen, die man im Boden hat, all die werden dadurch beeinträchtigt. Durch den Schotter heizen sich die Flächen auf und man hat dadurch auch keine so gute Grundwasserbildung, insofern ist das ungünstig."

Entwicklung stoppen: Einfluss über Gestaltungssatzungen

Von einem "Schottergarten-Verbot" auf Privatgrundstücken wie vom Land Baden-Württemberg im Juli durch Änderung des Landesnaturschutzgesetzes eingeführt, oder von den bayrischen Kommunen Erlangen oder Würzburg und Kommunen in Nordrhein-Westfalen über ihre Bebauungspläne beschlossen, ist Brandenburg weit entfernt. Heiner Kemp, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag dringt daher darauf, dass Städte und Gemeinden aktiver werden. Die Kommunen können konkrete Vorgaben zur Grundstücksgestaltung über ihre Bebauungspläne machen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer städtischen Gestaltungssatzung. Rückwirkend die Bebauungspläne zu ändern, hält Bürgermeister Igel aus Ludwigsfelde aber für keine Option. Dafür prüft seine Verwaltung aktuell die Möglichkeit einer künftig dann für die ganze Stadt geltende Gestaltungssatzung: "Und natürlich würde eine solche Satzung dann striktere und klare Vorgaben zu einer tatsächlichen Bepflanzung machen: Damit würden auch Standards definiert, wie man gestalten muss! Und da reden wir bei Grünanteil auch von einem bepflanzten Grünanteil und nicht von einer Solitärpflanze und ansonsten faktisch ökologisch versiegeltem Raum."

Der Trend zur Steinwüste im Vorgarten ist "keine reine Geschmacks-Frage", sagt Bürgermeister Andreas Igel

Vor allem aber auch mehr Aufklärung über Alternativen, etwa durch Bürgerforen, kündigt der Bürgermeister an. Ebenso aber auch mehr Kontrolle vor Ort: In den Neubaugebieten soll jetzt insgesamt genauer hingeschaut werden, was den Anteil der bebauten und unbebauten Flächen auf den Grundstücken angeht. Damit soll der dort bereits durch die Bebauungspläne festgelegte Grün-Anteil der Grundstücke nachkontrolliert werden. Auch die Baudezernentin des Kreises Teltow-Fläming, Dietlind Biesterfeld, begrüßt verstärkte Aufklärung. Es liege auch in der Hand der Städte und Gemeinden im Rahmen ihrer Bauplanungshoheit Regelungen zu treffen.

Schottergärten machen keine Arbeit? Jedenfalls nicht gleich

Mehr Einfluss über kommunale Gestaltungssatzungen und mehr Aufklärung findet auch der NABU gut: Auch darüber, dass die Annahme, die Steinlandschaften seien weniger arbeitsintensiv als etwa Staudengärten, letztlich eine Illusion sei: Auch auf Schotterflächen trage der Wind Pflanzen-Samen, Staub und Blätter ein, und "damit es sauber und ordentlich aussieht, geht man dann mit Gift ran, was ja gänzlich schädlich ist", erläutert Christiane Schröder. Unkrautvernichter sind zudem illegal. Oder schwere Technik wie Laubbläser, Hochdruckreiniger oder Abflammgeräte kommen zum Einsatz: "Man geht dann mit schwerer Technik ran, um das raus zu pusten oder zu saugen, also der Pflegeleichtaspekt stimmt aus unserer Sicht wirklich nicht." Bestätigt wird das von Ludwigsfelder Hausbesitzern. "Am Anfang sieht es schön aus, wenn es alles noch so weiß ist, aber wenn es nachher grün wird durch Algen- und Moosbewuchs, dann ist es nicht mehr so schön", berichtet ein älterer Ludwigsfelder. Ein anderer bestätigt: "Und pflegeleichter ist es eigentlich auch nicht." Ein mit Stauden bepflanzter Vorgarten sei dagegen ökologisch wertvoll und wirklich pflegeleicht, erklärt NABU-Landesgeschäftsführerin Schröder: "Einfach mal Thymian, Fetthenne und Mauerpfeffer und pflegleichte Stauden einpflanzen" - und schon könnte es sein, dass die (Stein-)Wüste nächstes Jahr wieder blüht.

