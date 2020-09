Die Baustelle auf der A114 (Pankow-Zubringer) bleibt dagegen bestehen, so die Sprecherin weiter. In dem Bereich wird am Wochenende an der Außenringbrücke gearbeitet. Hierfür ist die Autobahn seit Freitag 20 Uhr bis Montagmorgen, ca. 5.00 Uhr in beiden Richtungen zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.